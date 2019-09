Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Hoje, o Project Management Institute (PMI) anunciou os finalistas do Prêmio PMI de Projetos do Ano de 2019. O vencedor será anunciado no sábado, 5 de outubro, durante a gala de premiação na PMI Global Conference 2019, na Filadélfia, Pensilvânia.

O PMI Awards Gala é uma celebração anual do gerenciamento de projetos, programas e portfólio - e as estrelas do setor que não estão apenas avançando na profissão e em suas organizações, mas também possibilitando a evolução de suas comunidades e o cenário dos negócios. Com base em indicações de nossos membros globais, o PMI e a PMI Educational Foundation homenagearão aqueles que representam os melhores dos melhores do mundo em gerenciamento de projetos.

Desde 1974, o prestigiado PMI Professional Awards homenageia organizações e indivíduos cuja paixão, talento e experiência fizeram as maiores contribuições para a profissão de gerenciamento de projetos ou para o PMI.

O Prêmio PMI de Projetos do Ano reconhece projetos grandes e complexos que melhor proporcionam desempenho superior das práticas de gerenciamento de projetos, resultados organizacionais superiores e impactos positivos na sociedade.

Finalista: Projeto AZUR - carros New Montréal Métro, Société de Transport de Montréal (Montreal, Quebec, Canadá)

"Acreditamos que nosso projeto é finalista do Prêmio Projeto do Ano por causa dos resultados impressionantes que alcançamos e da estratégia da STM baseada no uso das melhores práticas de gerenciamento de projetos para o PMBOK. Ser finalista deste prêmio é uma grande honra para a STM. Isso nos permitirá compartilhar nossas experiências com nossos pares e mostrar nossos resultados em nível internacional".

Finalista: Projeto de desenvolvimento Bassein, L&T; Hydrocarbon Engineering Ltd (Mumbai, Índia)

"O Projeto de desenvolvimento Bassein foi um projeto premiado do L&T; Hydrocarbon Engineering (LTHE) e uma questão de orgulho e testemunho das proezas do LTHE na execução de grandes e complexos projetos antes do previsto - estabelecendo parâmetros de acordo com a missão declarada de "Execution par Excellence"".

Finalista: Desenvolvimento de programa E190-E2, Embraer (São José dos Campos, São Paulo, Brasil)

"A Embraer construiu uma herança desafiando o impossível, começando com o sonho de produzir aviões em um país que nem fabricava bicicletas. Essa paixão foi passada de geração em geração e, 50 anos depois, a equipe da E2 provou que é possível sonhar alto e desenvolver um novo jato comercial de alta tecnologia, superando até mesmo com um cronograma curto, orçamento apertado e especificações de referência".

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação líder mundial para aqueles que consideram o gerenciamento de projetos, programas ou portfólio a sua profissão. Fundado em 1969, o PMI agrega valor a mais de três milhões de profissionais que trabalham em quase todos os países do mundo por meio de defesa, colaboração, educação e pesquisa globais. Avançamos carreiras, melhoramos o sucesso organizacional e amadurecemos ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos por meio de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking reconhecidos globalmente. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter, @PMInstitute.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190917006025/pt/

Mary Ortega Tel: 610-356-4600 x7030 Mary.Ortega@pmi.org

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.