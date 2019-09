Comunicado do Business Wire :Jefferies Group LLC

A Jefferies anunciou hoje uma doação total de US$ 4,4 milhões a 16 organizações que prestam assistência necessária às vítimas do furacão Dorian nas Bahamas. Os clientes da empresa ajudaram a gerar US$ 3,075 milhões em doações por meio de comissões comerciais globais em 16 de setembro. A Jefferies também contribuiu com US$ 1 milhão diretamente e as doações voluntárias dos 3.656 funcionários da empresa totalizaram outros US$ 325.000.

"Estamos orgulhosos de toda a família Jefferies por arrecadar US$ 4.400.000 para esforços de auxílio nas Bahamas após o furacão Dorian", comentou Rich Handler, CEO da Jefferies, e Brian Friedman, presidente. "Agradecemos muito a participação e o apoio de nossos clientes em todo o mundo, que direcionaram seus negócios comerciais à Jefferies em 16 de setembro para ajudar a maximizar nossa contribuição, bem como todas as doações de nossos próprios funcionários que se ofereceram generosamente para dar a essa importante causa. É uma honra prestar assistência a essa recuperação e nossos corações estão com todas as pessoas afetadas por este furacão devastador. Também queremos agradecer a todos os profissionais dedicados em ajuda a desastres que estão trabalhando incansavelmente para ajudar os necessitados - eles são os verdadeiros heróis. Jefferies está com nossos vizinhos das Bahamas".

Contribuições nos seguintes valores serão imediatamente distribuídas a essas 16 organizações respeitadas:

-0- *T All Hands and Hearts $ 600.000 Americares $ 600.000 Red Cross Bahamas $ 600.000 UNICEF USA for Bahamas $ 600.000 Habitat For Humanity $ 600.000 Blue Sphere $ 600.000 Global Empowerment Mission $ 110.000 SBP $ 110.000 National Association for the Bahamas $ 110.000 Operation Helping Hands $ 110.000 Food for the Hungry $ 110.000 Heart 9/11 $ 50.000 Wings Of Rescue $ 50.000 Best Friends $ 50.000 Lyford Cay Foundation $ 50.000 International Health Partners $ 50.000 $ 4.400.000 *T

O Jefferies Group LLC, a maior empresa independente de banco de investimento global com serviço completo sediada nos EUA e focada em atender clientes há mais de 55 anos, é líder no fornecimento de conhecimento, experiência e execução para investidores, empresas e governos. Nossa empresa oferece uma gama completa de serviços de banco de investimento, consultoria, vendas e negociação, pesquisa e gerenciamento de patrimônio em todos os produtos nas Américas, Europa e Ásia. O Jefferies Group LLC é uma subsidiária integral da Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), uma empresa diversificada de serviços financeiros.

