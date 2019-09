Preço do petróleo cai 6% após informação retorno da produção saudita

O preço do petróleo caiu nesta terça-feira como resultado de informações segundo as quais a produção da Arábia Saudita pode ser restaurada dentro de duas a três semanas, segundo analistas.

No meio da manhã, o barril de petróleo Brent do Mar do Norte, uma referência na Europa, perdeu 6,42% para US $ 64,63 em Londres, enquanto o "light sweet crude" (WTI) caiu 6,22%, a US$ 59,026 em Nova York.

"Acabaram de surgir informações ... de que a produção do reino saudita deve ser retomada muito mais rapidamente do que se pensava", disse John Kilduff, analista da empresa Again Capital.

Metade da produção da Arábia Saudita, cerca de 6% do mundo, está inoperante após um ataque no sábado, que causou incêndios em duas grandes instalações de petróleo no leste do país.

Após esses ataques contra o principal exportador de petróleo do mundo, o preço do petróleo subiu na segunda-feira em quase 15% em Londres, um aumento sem precedentes.