Rei da Espanha faz nova rodada de consultas para formar governo e evitar eleição

O rei da Espanha, Felipe VI, iniciou nesta terça-feira o segundo dia de consultas com líderes dos partidos políticos para determinar se algum candidato conseguirá obter o apoio do Congresso dos Deputados para formar um governo e evitar o que seriam as segundas eleições gerais este ano.



Na sua última reunião, o monarca receberá o primeiro-ministro em exercício, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).



O partido de Sánchez tem 123 dos 350 assentos na câmara baixa e ele é o candidato mais votado no pleito mais recente, mas não conseguiu reunir apoio suficiente.



Sánchez tinha previsto chamar os líderes dos três principais partidos de oposição antes de se reunir como rei para saber se finalmente lhe dariam seu apoio ou ao menos se absteriam em uma votação de confiança.



A data-limite para formar governo é 23 de setembro. Se nenhum candidato conseguir fazê-lo, haverá novas eleições em 10 de novembro.