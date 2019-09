UE diz que não recebeu propostas sobre Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse nesta segunda-feira, 16, ao premiê do Reino Unido, Boris Johnson, que ele deve apresentar propostas se quiser deixar a União Europeia com um acordo comercial. Também na segunda, o premiê de Luxemburgo, Xavier Bettel, aproveitou a ausência de Johnson em uma coletiva para criticar o premiê britânico. "Ouço muita coisa, mas não leio nada. Mais do que conversa, precisamos de propostas", declarou Bettel ao lado de um pódio vazio com a bandeira do Reino Unido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.