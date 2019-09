Espanha nega pedido de extradição de ex-general

O Tribunal Superior da Espanha negou na segunda-feira, 16, a extradição para os EUA do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, que dirigiu o serviço de inteligência durante o governo Hugo Chávez. Carvajal foi preso em abril, a pedido do governo americano. Os EUA acreditam que ele tenha informações que incriminam o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.



Em abril, Maduro expulsou Carvajal das Forças Armadas, depois que ele reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino do país. (Com agÊncias internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.