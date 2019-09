Trita Parsi, fundador do National Iranian American Council



1. Existe chance de guerra entre Irã e Arábia Saudita?



Sim, qualquer deslize pode levar a um conflito. É mais perigoso subestimar o risco de guerra do que superestimá-lo. Não acho que (Donald) Trump queira a guerra, mas ele se cercou de assessores com histórico de guerras e o desejo de acabar com o regime iraniano.



2. A saída de John Bolton diminuiu esse risco?



Não. (Mike) Pompeo (secretário de Estado) também tem visão militarista e defende a pressão total sobre o Irã. E há mais conselheiros de Trump com essa visão.



3. Como diminuir a tensão?



Com diplomacia. Mas este não é um mecanismo que Trump parece disposto a usar.



4. O apoio do Irã a grupos armados como os houthis aumenta a tensão?



Não é só o Irã. A Arábia Saudita tem um histórico tão ou mais longo de apoio a grupos armados e organizações terroristas que, no fim das contas, acabaram atacando os EUA, caso da Al-Qaeda. Esse apoio faz parte do jogo geopolítico e acontece há décadas. Mas, por causa das pressões dos EUA, o conflito por procuração pode virar uma guerra regional.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.