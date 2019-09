Greta Thunberg ganha prêmio da Anistia Internacional

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg e seu movimento juvenil em defesa do clima receberam o prêmio "Embaixadores da Consciência" da Anistia Internacional nesta segunda-feira, dois dias antes de uma importante cúpula climática na ONU.

A jovem de 16 anos, que por um ano abandonou seus estudos, foi amplamente aplaudida pelos estudantes da Universidade George Washington, na capital dos Estados Unidos, onde ocorreu a cerimônia.

"A política exigida para se enfrentar esta crise simplesmente não existe hoje. É por isto que cada um de nós deve pressionar desde todos os ângulos possíveis para responsabilizar os responsáveis e exigir que as pessoas no podem ajam", declarou Greta ao receber o prêmio.

Greta Thunberg dividiu o prêmio com os milhões de jovens que participaram a cada sexta-feira, a partir do ano passado, das greves semanais nas escolas, inspirados em um protesto que começou diante do Parlamento da Suécia em agosto de 2018.

O próximo ocorrerá no dia 20 de setembro, quando Thunberg e milhares de estudantes de Nova York deverão ocupar as ruas como parte de uma "greve climática global", liderando cidades em todo o planeta.

No sábado haverá a primeira reunião juvenil sobre o clima na ONU, dois dias antes da Cúpula sobre a Ação Climática, na segunda-feira.

Thunberg denunciou nesta segunda-feira a "destruição" do planeta e as mortes em grande escala que ocorrerão com o aquecimento global, a contaminação da água e do ar, e a destruição das cadeias alimentares", mas vê um "despertar, ainda que lento, no ritmo do debate" sobre a questão ambiental.

"Estos jovens estudantes estão desempenhando um papel muito importante na educação de seus próprios pais, resumiu Kumi Naidoo, secretário-geral da Anistia Internacional.