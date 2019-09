Estudo afirma que combate à fome aumenta emissões de carbono

Promover uma dieta nutritiva com as calorias adequadas nos países em desenvolvimento exigirá um aumento substancial das emissões de gases de efeito estufa e do uso da água, destacam pesquisadores em um estudo publicado nesta segunda-feira na revista Global Environmental Change.

Os pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, desenvolveram um modelo que analisa como as mudanças nos padrões dietéticos em 140 países aumentariam as emissões de gases do efeito estufa e o consumo de água doce em nível individual e nacional.

A pesquisa utiliza este modelo para determinar as digitais climática e de água per capita em cada país diante de nove dietas semivegetarianas, vegetarianas com ovos e leite, veganas e outras, todas sem carne vermelha.

Keeve Nachman, autor principal do estudo, disse à AFP que grande parte das discussões sobre como se enfrentar os efeitos do aquecimento global "não reconhece que muitas partes do mundo estão lidando com a desnutrição".

"Para levá-los a um ponto onde não sofram de desnutrição crônica será preciso mais alimentos e, consequentemente, aumentar a emissão de carbono".

"Isto também no diz que em muitos países de alta renda em todo o mundo, onde consumimos muito mais produtos animais que a média mundial, existe uma maior urgência para se começar a transição para dietas baseadas em vegetais".

Atingir este objetivo, destacam os pesquisadores, não necessariamente requer que as pessoas renunciem a certos alimentos completamente.

O modelo usado mostrou que uma dieta na qual a proteína animal procede principalmente de animais da parte baixa da cadeia alimentar - como peixes pequenos e moluscos - tem um impacto ambiental quase tão baixo como uma dieta vegana.

- Dois terços veganos -

Os pesquisadores descobriram também que reduzir em dois terços o consumo de alimentos animais, denominada "dois terços veganos", geralmente tem um menor impacto climático e de água que uma dieta vegetariana tradicional com a inclusão de laticínios e ovos.

"Dois terços veganos" supõe uma dieta vegana em duas de cada três refeições do dia proporcional às mesmas calorias.

"Um dos maiores obstáculos, falando mais como pessoa do que como cientista, é lidar com a ideia de renunciar a um tipo de alimento para sempre. Assim, acredito que o mais interessante de algumas das dietas que desenvolvemos é que não exigem que eliminemos completamente qualquer produto animal em particular...".

O estudo também concluiu que o país de origem de um alimento também determina seu impacto climático.

Por exemplo, produzir 1 quilo de carne no Paraguai provoca quase 17 vezes mais gases do efeito estufa que fazê-lo na Dinamarca devido ao desmatamento associado.