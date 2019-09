Evidências mostram que armas do Irã foram usadas em ataque, diz saudita

Porta-voz militar da Arábia Saudita, o coronel Turki al-Malki afirmou nesta segunda-feira que as evidências iniciais investigadas mostram que armas do Irã foram usadas para o ataque no fim de semana contra instalações militares sauditas. Al-Malki também disse a repórteres que os ataques ocorridos no início do sábado não foram lançados a partir do Iêmen, como reivindicado pelos rebeldes iemenitas aliados do Irã que estão em guerra com a Arábia Saudita.



O porta-voz militar não quis dar detalhes e disse que os resultados da investigação serão tornados públicos quando os trabalhos estiverem concluídos. Os ataques contra a principal usina de processamento de petróleo da estatal Saudi Aramco retiraram 5,7 milhões de barris da produção diária de petróleo da Arábia Saudita, ou mais de 5% da produção global diária da commodity. Fonte: Associated Press.