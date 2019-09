Estilista Demna Gvasalia deixa a Vetements

O estilista georgiano Demna Gvasalia deixou a empresa Vetements que ele cofundou com seu irmão e com a qual revolucionou as passarelas graças ao seu estilo de rua, de acordo com um comunicado divulgado nesta segunda-feira no site da WWD.

Gvasalia, 38 anos, disse que sente "ter cumprido sua missão" à frente da marca que lançou como um coletivo artístico em 2014, seduzindo o público e estrelas como Rihanna e Kanye West com seu estilo iconoclasta, que celebra a cultura popular.

Segundo o site especializado, Gvasalia continuará a liderar a direção artística da Balenciaga, posto que ocupa desde 2015.

"Comecei na Vetements porque estava cansado da moda e, contra todas as probabilidades, isso mudou para sempre desde que a Vetements apareceu e também abriu a porta para muitos outros (...) Por esse motivo, sinto que cumpri minha missão", disse no comunicado citado por WWD.

"A Vetements sempre foi um coletivo de mentes criativas. Continuaremos superando os limites, respeitando os códigos e valores autênticos da marca", afirmou seu irmão, Guram Gvasalia, co-fundador e presidente da marca com sede em Zurique, Suíça.

Com seu estilo provocador, Demna Gvasalia conseguiu impulsionar os uniformes de trabalho e roupas comuns para o universo do luxo e, nas passaleras parisienses, desfilou modelos como estereótipos: a secretária, o hooligan ou até o vagabundo.

A família Gvasalia fugiu da Geórgia durante o conflito dos anos 90 para se estabelecer na Alemanha. Demna estudou na renomada Academia Real de Belas Artes da Antuérpia (Bélgica), antes de trabalhar na Margiela e Louis Vuitton.