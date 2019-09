Petroleira saudita Aramco pode adiar entrada na mercado de ações

As autoridades sauditas estão estudando a possibilidade de adiar sua esperada entrada no mercado de ações da gigante petrolífera Aramco, depois que ataques às instalações de energia sauditas reduziram significativamente a oferta global do ouro preto, informaram nesta segunda-feira fontes próximas à questão.

"Eles estão tentando examinar os danos. É uma possibilidade, mas ainda é muito cedo para dizer", disse uma das fontes, sob condição de anonimato.

A Aramco esperava entrar no mercado de ações em novembro, em nível local, e em 2020 em uma bolsa de valores internacional, disseram fontes à AFP na semana passada.