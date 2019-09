Trump promete ajudar a Arábia Saudita após ataques

Donald Trump disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos não precisam de petróleo do Oriente Médio, num momento em que o preço disparava após o ataque com drones a infraestruturas na Arábia Saudita.

"Somos um exportador de energia e agora o maior produtor de energia do mundo", escreveu no Twitter.

"Não precisamos do petróleo e do gás do Oriente Médio e, na verdade, temos muito poucos cargueiros por lá, mas ajudaremos nossos aliados", acrescentou o presidente republicano.

Os Estados Unidos são o principal produtor de petróleo do mundo, com 18 milhões de barris por dia em 2018, segundo a Agência de Informação Energética (EIA).

A Arábia Saudita é o principal exportador mundial de petróleo e o segundo maior produtor.

O preço do petróleo disparou nesta segunda-feira em Londres, após ataques contra infraestruturas de petróleo na Arábia Saudita no sábado, que reduziram pela metade a produção do país e acentuaram os temores de escalada militar entre os Estados Unidos e o Irã.

Os ataques foram reivindicados pelos rebeldes huthis do Iêmen, que enfrentam uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita há cinco anos e são apoiados pelo Irã.

Diante da redução da produção saudita, Trump autorizou o uso de petróleo das reservas estratégicas do país e disse que está pronto para responder ao ataque.