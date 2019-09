Trump sugere que Irã está por trás de ataque à Arábia Saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o Irã está por trás dos ataques do fim de semana a instalações petrolíferas da Arábia Saudita.



Em tuíte publicado nesta manhã, Trump citou o caso do drone americano abatido pelo Irã, em junho deste ano. Na ocasião, disse o presidente, Teerã alegou que o drone havia invadido seu espaço aéreo quando "na verdade, (o artefato) não estava nem perto" disso.



"Eles (os iranianos) mantiveram essa história, sabendo que se tratava de uma grande mentira", afirmou Trump. "Agora eles dizem que não têm nada a ver com o ataque na Arábia Saudita...veremos?," acrescentou.