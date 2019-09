Comunicado do Business Wire :Jefferies Group LLC

Jefferies anunciou que hoje é o dia de negociação global da empresa para os esforços de ajuda do furacão Dorian nas Bahamas. A Jefferies está oferecendo a investidores do mundo todo a oportunidade de auxiliar as pessoas afetadas pela devastação desse trágico evento mediante negociação com a Jefferies.

Como anunciado previamente, a Jefferies doará todas as comissões líquidas de negociação obtidas hoje com ações nos EUA, Europa e Ásia, renda fixa e negociação de divisas. Além disso, a Jefferies, como empresa, doará US$ 1 milhão diretamente e todos os 3.656 funcionários ao redor do planeta terão a oportunidade de fazer uma doação para o esforço de ajuda hoje. Essas contribuições serão alocadas a uma série de instituições de caridade com o objetivo de obter fundos rapidamente para auxiliar diretamente os envolvidos nos esforços de resgate e recuperação.

Rich Handler, presidente e CEO da Jefferies, e Brian Friedman, presidente do Comitê Executivo, comentaram: "Todos nós da Jefferies estamos profundamente preocupados com a devastação catastrófica nas Bahamas. Esperamos que esta doação da Jefferies ajude, de alguma maneira, a aliviar a dor das pessoas afetadas e incentive nossos funcionários e clientes globais a se unirem aos nossos esforços para contribuir com as pessoas necessitadas".

O Jefferies Group LLC, a maior empresa do mundo de banco de investimento independente com serviço completo sediada nos EUA e focada em atender clientes há mais de 55 anos, é líder no fornecimento de conhecimento, experiência e execução para investidores, empresas e governos. Nossa empresa oferece uma gama completa de serviços de banco de investimento, consultoria, vendas e negociação, pesquisa e gerenciamento de patrimônio em todos os produtos na América, Europa e Ásia. O Jefferies Group LLC é uma subsidiária integral do Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF), uma empresa diversificada de serviços financeiros.

