O Secretário de Energia dos Estados Unidos, Rick Perry, condenou hoje o que chamou de "ataque do Irã contra o Reino da Arábia Saudita" em discurso durante conferência geral da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, a capital austríaca.



Segundo Perry, "esse comportamento é inaceitável" e o Irã deve ser responsabilizado. "Não tenha dúvida, esse foi um ataque deliberado à economia global e ao mercado de energia global", acrescentou.



No sábado (14), ataques com drones na Arábia Saudita comprometeram cerca de metade da produção de petróleo local. Rebeldes houthis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, assumiram responsabilidade pelo atentado. Teerã, no entanto, nega estar envolvido nos ataques.



Perry também confirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou a liberação da reserva estratégica de petróleo do país e disse que seu "departamento está pronto" para agir, se necessário. Fonte: Associated Press.