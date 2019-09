Abelhas provocam atraso de voo da Air India

Um voo da companhia Air India sofreu um atraso de vários horas depois que abelhas pousaram na janela da cabine de comando e atacaram os funcionários que tentaram retirá-las, informaram fontes aeroportuárias.

Os insetos pousaram na janela pouco antes da decolagem com destino à cidade de Calcutá, com 136 passageiros a bordo, incluindo o ministro da Informação de Bangladesh.

Funcionários do aeroporto tentaram retirar as abelhas, mas os insetos atacaram. Depois que a tentativa de espantá-las com com um limpador de para-brisa fracassou, eles aplicaram o "plano B" e jogaram água.

O voo partiu com mais de três horas e meio de atraso.