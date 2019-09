Ric Ocasek, líder do grupo The Cars, morre aos 75 anos

Ric Ocasek, líder e vocalista do grupo The Cars, foi encontrado morto no domingo, informou a polícia de Nova York.

O Departamento de Polícia de Nova York explicou em um comunicado que recebeu uma ligação por volta das 20H00 GMT (17H00 de Brasília) "de um homem inconsciente na rua 19 Leste. A morte foi declarada no local".

O corpo do cantor, de 75 anos, não apresentava sinais de morte violenta, segundo a imprensa americana.

Sob a liderança de Ocasek, o grupo The Cars incorporou elementos eletrônicos do estilo "new wave" a canções pop de estrutura clássica. Entre os grandes sucessos da banda estão "You Might Think", "Shake It Up" e "Drive", todos da década de 1980.

Depois de uma separação em 1988, o grupo voltou a se reunir em 2011, quando Ocasek criou novas canções que acreditavam que ficaraiam melhor se tocasse com os antigos companheiros de banda.

O grupo The Cars entrou no ano passado para o Hall da Fama do Rock and Roll.