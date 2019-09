Produção industrial chinesa registra menor nível de crescimento em 17 anos

A produção industrial chinesa cresceu 4,4% em ritmo anual em agosto, o menor nível de avanço em 17 anos, um resultado que confirma as tensões sobre a segunda maior economia mundial.

Em julho, o crescimento da produção industrial do país alcançou 4,8%

"Temos que ser conscientes que a instabilidade e as incertezas internacionais estão aumentando significativamente e que, em casa, os problemas econômicos estruturais ainda são importantes", afirmou Fu Linghui, porta-voz da Agência Nacional de Estatísticas, que publica os dados.

As vendas no varejo cresceram 7,5% em agosto - 0,1% a menos que no mês anterior -, tendência que dificulta a meta do governo chinês de estimular o consumo interno.

No segundo trimestre do ano, o crescimento do Produto Interior Bruto (PIB) chinês desacelerou a 6,2%, o ritmo mais lento em quase três décadas.

"Para a China, manter um crescimento de 6,0% ou mais é muito difícil no atual contexto, com uma situação internacional complicada", disse o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em uma entrevista à imprensa russa publicada no site do governo chinês.