Comunicado do Business Wire :Udemy

A Udemy, a empresa global de aprendizagem e ensino on-line, anunciou hoje o lançamento de seu produto de aprendizagem para os negócios, o Udemy for Business, no Brasil. Com uma experiência em produtos localizados e uma coleção de cursos em português, a nova oferta foi projetada para capacitar organizações globais a promover aprendizagem e desenvolvimento impactantes para seus funcionários.

"Fornecer qualificação profissional no local de trabalho é uma vantagem competitiva, sendo absolutamente crucial para o crescimento na carreira de um indivíduo e para a retenção de funcionários", disse Sergio Agudo, diretor administrativo da Udemy Brasil. "Os funcionários aprendem melhor em sua língua nativa e nossa nova coleção de cursos em português permite que eles façam exatamente isso. Estamos orgulhosos de trazer o Udemy for Business para o Brasil e capacitar as pessoas a ficarem à frente em um cenário em que as habilidades mudam rapidamente."

O Udemy for Business é desenvolvido pela Udemy, a maior empresa de aprendizagem do mundo. O produto comercial oferece mais de 3.500 dos cursos mais bem classificados da Udemy em habilidades comerciais e técnicas, em um pacote de assinatura. Além disso, agora os clientes podem acessar mais de 200 cursos ministrados por especialistas brasileiros, em uma ampla gama de habilidades críticas. Os cursos abrangem as principais categorias, incluindo liderança e gerenciamento, computação em nuvem, marketing, vendas, operações de TI, desenvolvimento e muito mais. As organizações também podem criar e distribuir seu próprio conteúdo na plataforma, além de visualizar análises para rastrear as atividades de aprendizagem.

Qualquer especialista pode criar um curso e compartilhar seus conhecimentos na plataforma da Udemy. Hoje, mais de 50.000 instrutores ministram mais de 130.000 cursos em mais de 60 idiomas. A rede de especialistas da Udemy em todo o mundo garante que ela sempre tenha o conteúdo mais recente sobre as habilidades das quais os funcionários mais precisam para serem produtivos e se tornarem líderes e colaboradores mais fortes.

As empresas líderes mundiais confiam no Udemy for Business para ajudar seus funcionários a aumentar a qualificação, incluindo empresas como Sony, Adidas, HSBC, Volkswagen, Pinterest, Audi e outras.

Sobre a Udemy

Com a missão de melhorar vidas através da aprendizagem, a Udemy é o destino de aprendizagem on-line que ajuda estudantes, empresas e governos a adquirir as habilidades necessárias para competir na economia atual. Mais de 40 milhões de estudantes estão aprendendo novas habilidades com instrutores especializados que ensinam mais de 130.000 cursos on-line em tópicos desde programação e ciência de dados até liderança e construção de equipe. Para as empresas, o Udemy for Business oferece uma plataforma de desenvolvimento e treinamento de funcionários com acesso por assinatura a mais de 3.500 cursos, análise de aprendizagem e capacidade de hospedar e distribuir seu próprio conteúdo. O Udemy for Government foi desenvolvido para capacitar os trabalhadores e prepará-los para os empregos do futuro. A Udemy é de propriedade privada e está sediada em São Francisco, com escritórios em Denver, Brasil, Índia, Irlanda e Turquia.

