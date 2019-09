Russos recebem delegação talibã em Moscou

Uma delegação de talibãs se reuniu com diplomatas russos em Moscou, após a ruptura do diálogo com os Estados Unidos - informou o Ministério russo das Relações Exteriores neste sábado (14).

"O representante especial do presidente russo para o Afeganistão (...), Zamir Kabulov, recebeu uma delegação de talibãs em Moscou", afirmou um porta-voz do Ministério, citado pela agência pública RIA Novosti, sem especificar a data do encontro.

Nestas reuniões, "a parte russa destacou a necessidade de se retomar as negociações entre os Estados Unidos e o movimento talibã", relatou o porta-voz.

"Já os talibãs confirmaram sua vontade de continuar um diálogo com Washington", afirmou.

Estes encontros acontecem depois de o presidente americano, Donald Trump, anunciar, na semana passada, sua decisão de abandonar as negociações com os talibãs sobre uma progressiva retirada do efetivo militar dos EUA. Trump reagiu a um novo atentado reivindicado pelos talibãs, no qual um soldado americano foi morto em Cabul.

Em um tuíte postado neste sábado, Trump disse que "os talibãs nunca foram atingidos mais forte do que agora".

"Matar 12 pessoas, inclusive um grande soldado americano, não foi uma boa ideia. Há maneiras muito melhores de estabelecer uma negociação. Os talibãs sabem que cometeram um grande erro e não têm ideia de como se recuperar!", acrescentou.

O exército dos Estados Unidos está presente desde 2001 no Afeganistão, quando expulsou os talibãs do poder. Atualmente, há 13.000 soldados americanos mobilizados neste país.

O acordo negociado entre os talibãs e os EUA previa o início da retirada das tropas americanas em troca de garantias antiterroristas, uma "redução da violência" e negociações diretas de paz com Cabul. Até então, os insurgentes vinham se negando a aceitar estas condições.

Desde o início do ano, a Rússia organizou dois encontros em Moscou entre representantes talibãs e políticos afegãos. Estas reuniões também não avançaram.