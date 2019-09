Pompeo atribui ao Irã ataque a petroleira saudita

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, atribuiu ao Irã o ataque contra instalações da petroleira Saudi Aramco, na Arábia Saudita. Rebeldes do Iêmen, no entanto, reivindicaram a autoria do ato.



"Teerã está por trás de quase 100 ataques à Arábia Saudita, enquanto Rouhani (Hassan Rouhani, presidente do Irã) e Zarif (Mohammad Javad Zarif, chanceler iraniano) fingem ter diplomacia. Em meio a todos os pedidos, o Irã agora lançou um ataque sem precedentes ao suprimento de energia do mundo. Não há evidências de que os ataques vieram do Iêmen", escreveu Pompeo no Twitter. "Os Estados Unidos trabalharão com nossos parceiros e aliados para garantir que o mercado de energia permaneça bem abastecido e o Irã seja responsabilizado por sua agressão."



Mais cedo, em um breve discurso transmitido pelo canal de notícias por satélite Al-Masirah, o porta-voz militar dos Houthis, Yahia Sarie, disse que os rebeldes usaram 10 drones no ataque. Ele alertou que os ataques dos rebeldes só piorariam se a guerra contra o grupo rebelde continuar. "A única opção para o governo saudita é parar de nos atacar", afirmou.



