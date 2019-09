Oposição e manifestantes pró-Pequim se enfrentam em ato em Hong Kong

Membros de grupos pró-democracia se enfrentaram nas ruas de Hong Kong com defensores do governo da China, em mais um dia de protestos.



Centenas de manifestantes pró-Pequim cantaram o hino nacional e balançaram bandeiras chinesas em um ato em Amoy Plaza, no distrito de Kowloon. Ativistas pró-democracia também se aglomeraram na região, e a tensão subiu à medida que os dois grupos de insultavam.



A situação se tornou caótica quando vários grupos de pessoas se agrediram e alguns utilizaram guarda-chuvas para golpear seus rivais. A polícia atuou para acalmar a situação e deteve várias pessoas.



Os enfrentamentos ocorreram após diversas noites de mobilizações pacíficas dos partidários de reformas democráticas. Fonte: Associated Press.