Novo governo da Itália autoriza desembarque de migrantes do 'Ocean Viking'

O novo governo da Itália autorizou o navio "Ocean Viking" a desembarcar 82 migrantes na ilha de Lampedusa, após vários dias no mar e depois de um acordo entre países europeus para receber o grupo.

"O 'Ocean Viking' acaba de receber instruções do centro marítimo de coordenação de resgate, em Roma, para se dirigir para Lampedusa", tuitou a ONG SOS Méditerranée.

Segundo o Ministério francês do Interior, estes migrantes serão distribuídos entre os cinco países europeus (Itália, França, Alemanha, Portugal e Luxemburgo) que chegaram a um acordo.

"Agora, temos que chegar a um acordo sobre um verdadeiro mecanismo temporal europeu", escreveu no Twitter o ministro francês do Interior, Christophe Castaner.

A negociação na Europa de um mecanismo temporal de "distribuição automática" de migrantes resgatados no Mediterrâneo foi confirmada na quinta-feira por fontes de Bruxelas. Um projeto deve ser apresentado por Conte, envolvendo França, Alemanha, Espanha, Luxemburgo, Romênia, Portugal e Malta, segundo a imprensa italiana.

O projeto será debatido na próxima quarta durante uma reunião em Roma entre Conte e o presidente francês, Emmanuel Macron. Depois, haverá um encontro de ministros do Interior europeus e de representantes da Comissão Europeia, em Malta, no dia 23 deste mês.

Hoje foi a primeira vez em 14 meses que a Itália propôs um porto seguro para um barco que resgata migrantes no mar. Para isso, foram necessários seis dias de discussões.

O sinal verde da Itália aconteceu após a posse do novo governo de Giuseppe Conte, do qual não faz parte Matteo Salvini, o ex-ministro do Interior que havia se oposto categoricamente a que embarcações com migrantes a bordo pudessem atracar na costa italiana.

- Salvini reclama -

Segundo a imprensa italiana, a Guarda Costeira enviará um barco que transporte para terra os migrantes, evitando, assim, que o porto da pequena ilha situada ao sul da Sicília entre em colapso.

"Começamos já. Os portos se abrem sem limites", tuitou Salvini, depois do anúncio da autorização de desembarque.

"O novo governo está reabrindo portos, a Itália volta a ser o acampamento de refugiados da Europa. Ministros abusivos que detestam os italianos", continuou Salvini, que tentou forçar eleições antecipadas em agosto no país.

Ele acabou deixando o Executivo, após a formação de um governo de coalizão que excluiu seu partido de extrema direita, a Liga.

Quando foi ministro do Interior, Salvini travou uma guerra aberta contra as ONGs que resgatavam migrantes no mar Mediterrâneo, proibindo seu acesso aos portos italianos, ou lhes impondo pesadas multas.

Salvini foi substituído no cargo de ministro do Interior por uma alta funcionária especialista em imigração, Luciana Laborgese.

O ministro italiano das Relações Exteriores, o líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, afirmou à televisão italiana que "designou um porto seguro para o barco, porque a União Europeia aceitou nossa demanda de acolher a maioria dos migrantes".

Di Maio fez parte da coalizão com o partido de Salvini e, agora, compôs uma coalizão governamental com o Partido Democrata (centro esquerda).

- 17 menores e um garoto -

O "Ocean Viking" fazia sua segunda missão no Mediterrâneo e navegava há quase duas semanas entre Itália e Malta, à espera de um porto seguro para desembarcar os migrantes.

Entre as 82 pessoas a bordo, a ONG Médicos sem Fronteiras, que também freta a embarcação, contou 58 homens, seis mulheres, 17 menores e uma criança de um ano.

"Disseram aos nossos médicos que haviam sofrido queimaduras e haviam sido agredidos com pedaços de pau e de metal", quando estavam na Líbia, relatou a MSF no Twitter.

"Muitos deles estão com traumas psicológicos", acrescentou a ONG.

Na primeira expedição, no final de agosto, o "Ocean Viking" resgatou 356 migrantes, que puderam desembarcar em Malta. A França se comprometeu a receber 150.