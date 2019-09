EUA impõem sanções a três grupos de hackers da Coreia do Norte

Os EUA anunciaram ontem sanções contra grupos de hackers da Coreia do Norte, que seriam patrocinados diretamente pelo governo de Kim Jong-un.



O Departamento do Tesouro dos EUA disse que os grupos punidos - Lazarus Group, Bluenoroff e Andariel - seriam responsáveis por "toda a ciberatividade maligna da Coreia do Norte" contra governos, empresas e infraestruturas de todo o mundo. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.