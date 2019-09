Morre autor da foto que marcou protesto de 1989

O fotojornalista americano Charlie Cole, autor da histórica foto "Homem do Tanque", na Praça da Paz Celestial, em Pequim, morreu na semana passada em Bali, na Indonésia, publicou ontem o jornal South China Morning Post, de Hong Kong.



Cole, de 64 anos, foi um dos fotógrafos que registraram a imagem, a partir da varanda de um hotel.Ele ganhou o prêmio World Press Photo de 1989



A imagem mostra um homem em frente a uma coluna de tanques após as mortes de centenas de jovens na praça. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.