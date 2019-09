Chuvas e inundações matam 4 no sul da Espanha

As fortes chuvas que caem no sudeste da Espanha, provocando inundações em províncias como Valência, Alicante, Murcia, Almería, Granada e Albacete, deixaram quatro mortos, danos estruturais e um colapso no sistema de transporte.



As vítimas foram registradas em três incidentes separados, em que automóveis foram arrastados pela força das águas, além de um veículo que ficou submerso. (Com agências internacionais)















As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.