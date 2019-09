Biden se destaca em debate

O pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos Joe Biden foi quem mais participou por ser questionado por rivais no debate entre os postulantes à candidatura pelo Partido Democrata na noite de quinta-feira. No encontro, foram discutidos temas como o sistema de saúde e imigração. As divisões ideológicas dentro do partido ficaram marcadas entre as alas mais moderadas e mais radicais. O debate também deu uma chance aos candidatos que não têm muita projeção – eles puderam se apresentar a milhões de eleitores que começam a acompanhar a disputa.





Biden dominou uma parte significativa das discussões, respondendo fortemente quando senadores liberais que são seus maiores rivais, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, o criticaram. Diferentemente de debates anteriores, nos quais Biden ficou sem palavras e parecia surpreso pelas críticas que recebia, ele deu respostas agressivas. Ele chamou Sanders de socialista, uma classificação que pode lembrar aos eleitores da afiliação do senador ao socialismo democrático. E Biden também atacou a proposta de Elizabeth Warren para aumentar os impostos em fortunas.



Vice-presidente de Barack Obama por duas vezes, Biden defendeu seu antigo chefe, que foi criticado por alguns pré-candidatos por deportar imigrantes e não fazer uma reforma maior do sistema de saúde. “Eu estive ao lado de Barack Obama durante todos os oito anos, bons, maus e indiferentes”, disse Biden. Suas vulnerabilidades apareceram, no entanto, nos minutos finais, quando ele foi perguntado sobre declarações antigas a respeito de integração nas escolas.



Ele falou sobre dar apoio aos professores, à falta de recursos para educadores e em um momento parecia incentivar pais a tocar discos para seus filhos para expandir seu vocabulário antes de discorrer sobre a América Latina. “É o bastante”, disse Julian Castro, o ex-secretário de habitação da Casa Branca, que, durante o debate, polarizou com Biden. Os candidatos debateram em um momento em que as pesquisas mostram que a maioria dos americanos acredita que o país caminha na direção errada no primeiro mandato do presidente Donald Trump. No entanto, com nove meses de disputa pela nominação, os democratas, divididos, ainda precisam responder questões fundamentais sobre o próprio partido antes de enfrentar Donald Trump.