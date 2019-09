Duque satisfeito com explicações de Guaidó sobre fotos com 'narcoparamilitares'

O presidente da Colômbia, Iván Duque, disse nesta sexta-feira que considera satisfatórias as explicações dadas pelo líder da oposição venezuelana Juan Guaidó sobre fotografias nas quais ele aparece com dois membros de um grupo criminoso em uma área de fronteira.

"Além das explicações que ele deu, que considero satisfatórias, o que precisamos dizer todos os dias é o apoio irrestrito ao povo da Venezuela", disse o presidente na cidade caribenha de Cartagena.

A Fundação Progresar, uma ONG colombiana de direitos humanos que monitora a violência na fronteira, postou no Twitter duas fotos do líder opositor venezuelano com Jhon Jairo Durán, apelidado de "El Costeño", e Albeiro Lobo Quintero, também conhecido como "El Brother", membros do Los Rastrojos presos na Colômbia.

A AFP comprovou a autenticidade das fotos, que teriam sido feitas no dia 22 de fevereiro, véspera da fracassada tentativa de entrada na Venezuela da "ajuda humanitária" fornecida pelos Estados Unidos.

Guaidó reconheceu em entrevista à imprensa que tirou "muitas fotografias" em 22 de fevereiro, como parte de sua passagem incógnita para a Colômbia para acompanhar ao show Venezuela Aid Live, organizado em Cúcuta pelo milionário britânico Richard Branson, e liderar o frustrado passo de assistência.

"Evidentemente é difícil saber quem te pede uma foto", disse o líder opositor venezuelano.

Além das fotos, a ONG divulgou que o grupo Los Rastrojos decretou "toque de recolher" no dia 22 para facilitar a passagem de Guaidó, que negou ter conhecimento desta versão.

O líder da oposição atravessou uma área controlada pelos guerrilheiros do ELN e gangues de traficantes de origem paramilitar, segundo as autoridades colombianas.