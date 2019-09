Petróleo fecha semana com queda

O petróleo fechou em baixa nesta sexta-feira com o mercado preocupado pelo excesso de oferta em meio ao possível apaziguamiento das tensões entre Irã e Estados Unidos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro cedeu 0,3%, a 60,22 dólares, em Londres, enquanto no mercado de Nova York o barril de WTI caiu 0,4%, a 54,85 dólares.

Na semana, o Brent caiu 2,1%, e o WTI, 3%.

"O temor de uma oferta excessiva ganhou terreno com o pano de funda da persistente inquietação sobre as relações comerciais sino-americanas, o Brexit e as sanções americanas às exportações de petróleo do Irã", disse Robbie Fraser, da Schneider Electric.

A questão iraniana estava no centro das preocupações do mercado nesta semana.