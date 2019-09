Roqueiro americano Eddie Money morre aos 70 anos

Eddie Money, o prolífico roqueiro americano conhecido por uma série de sucessos nas décadas 1970 e 1980, como "Take Me Home Tonight", morreu nesta sexta-feira aos 70 anos, informou a agência de entretenimento Variety, citando sua família.

Money - cujos sucessos incluem "Two Tickets to Paradise" e "Baby Hold On" - estava com problemas de saúde nos últimos anos e revelou em agosto que lutava contra um câncer de esôfago no estágio quatro.

"A Família Money lamenta anunciar que Eddie morreu em paz nesta manhã", disse o comunicado.

"É com o coração pesado que dizemos adeus ao nosso amável marido e pai. Não conseguimos imaginar o mundo sem ele".

"Somos gratos que ele viverá para sempre através de sua música".

Nascido Edward Joseph Mahoney, no Brooklyn, em 21 de março de 1949, o cantor e compositor tornou-se frequentador regular de clubes na área da Baía da Califórnia e obteve sucesso com vídeos de humor no início da MTV.

Nos últimos anos, um reality show sobre Money e sua família, que foi ao ar na rede de TV a cabo e satélite AXS, lançou luz sobre seus problemas de saúde.

Em 2001, ele ingressou em um programa de 12 etapas para lidar com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, dizendo que percebeu que não precisava de álcool "para minha sagacidade rápida".

Antes de seu diagnóstico de câncer, Money estava planejando um novo álbum de estúdio que seria seu 12º. O artista cancelou sua turnê de verão de 2019 para se concentrar na saúde.