Bolsa de Londres recusa oferta de compra da Bolsa de Hong Kong

A Bolsa de Londres (LSE) rejeitou nesta sexta-feira a oferta de compra "não solicitada" da Bolsa de Hong Kong, revelada dois dias antes, por quase 32 bilhões de dólares, segundo um comunicado.

"O conselho administrativo vê problemas fundamentais em alguns aspectos cruciais desta proposta condicional: a estratégia, a viabilidade (...) e a avaliação", destaca o texto.

"Por isso, rejeita por unanimidade esta proposta e, levando em conta seus defeitos fundamentais, não vê que valha a pena continuar" as negociações, explicou.

O Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) tinha alegado que essa operação teria criado um grupo "com implementação mundial, ativos diversificados, idealmente situado para aproveitar a evolução do cenário macroeconômico", além de servir de vínculo entre os mercados do leste e do oeste.

Mas um porta-voz do governo britânico informou na quinta que a Bolsa de Londres, o "London Stock Exchange, ocupa um lugar crucial no sistema financeiro" do Reino Unido.

Além disso, alegou, uma associação com a Bolsa de Hong Kong pode ser problemática quando a ex-colônia britânica é cenário de grandes mobilizações de protesto.

"Neste momento, em que Hong Kong não parece que esteja exatamente na melhor disposição para fazer negócios, e isso parece ter assustado a LSE", opinou David Madden, analista de CMC Markets, à AFP.

"Não há dúvidas de que a estrutura incomum de seu conselho administrativo e sua relação com o governo de Hong Kong complicará os negócios", explicou uma carta do LSE publicada com o comunicado formal de recusa.

"Valorizamos nossa aliança mutuamente benéfica com a Bolsa de Xangai, que é nosso canal preferido e direto para acessar diversas oportunidades na China", informou a carta.

Por outro lado, a LSE quer comprar uma empresa fornecedora de dados financeiros, a Refinitiv, por 27 bilhões de dólares, uma operação com a qual afirmou que continua "comprometido".

Esta operação era vista com hostilidade pelo HKEX, que submetia o sucesso de sua oferta ao abandono das negociações com a Refinitiv.