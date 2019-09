Comunicado do Business Wire :AM Best

AAM Bestdivulgou draft atualizado de seu novo procedimento de critérios, "Pontuando e Avaliando Inovação". A AM Best também divulgou propostas de revisão da Metodologia de Classificação de Crédito Best (BCRM).

A AM Best solicita comentários dos participantes do mercado do setor de seguros e de outras partes interessadas sobre os drafts dos documentos, disponíveis na seção de metodologia do site da AM Best, até 31 de outubro de 2019.

Na atualização do draft do procedimento de critérios, "Pontuando e Avaliando Inovação", a AM Best refinou o draft para aumentar a transparência à luz dos comentários da indústria e refletir a revisão e análise interna em andamento. O procedimento de critério preliminar foi originalmente lançado para um período de comentários inicial em 14 de março de 2019. A AM Best aprecia o retorno recebido durante o período de comentários.

Alterações significativas no draft do procedimento de critérios desde sua liberação em 14 de março de 2019 incluem o seguinte:

-- O score de inovação e o descritor da avaliação não serão publicados no momento em que o procedimento de critérios for implementado, conforme indicado no draft inicial;

-- Os descritores de avaliação da inovação foram revisados para transmitir com mais precisão as habilidades de inovação de uma seguradora;

-- Esclarecimentos sobre liderança versus cultura foram fornecidos para delinear mais claramente os elementos que serão considerados na avaliação desses dois componentes; e

-- A descrição da relação entre declaração de missão corporativa de uma empresa e inovação foi revisada para esclarecer que não há expectativa de que as empresas alterem sua declaração de missão corporativa para incorporar explicitamente inovação.

O critério de draft atualizado continua focado na avaliação da AM Best do nível de inovação de uma empresa, que se baseará em dois elementos: (1) inputs de inovação - os componentes do processo de inovação de uma empresa e (2) outputs de inovação - o impacto dos esforços de inovação da empresa. A pontuação de inovação resultante é a soma dessas duas avaliações.

Historicamente, a AM Best capturava inovação indiretamente através dos vários componentes do processo de classificação. A revisão do BCRM incorpora a inovação como o nono subcomponente do componente básico do perfil de negócios. Dentro do bloco de construção do perfil de negócios, a AM Best considerará explicitamente se os esforços de inovação de uma empresa, ou a falta deles, têm impacto positivo ou negativo demonstrável.

Embora a AM Best acredite que o ritmo da inovação no setor de seguros esteja se acelerando e que a capacidade de inovação de uma seguradora esteja se tornando um indicador cada vez mais importante da força financeira de uma empresa no longo prazo, a AM Best não espera mudanças imediatas nas classificações como resultado da divulgação do draft do procedimento de critérios.

O draft do procedimento de critérios está disponível em http://www3.ambest.com/latinamerica/metodologias_portu.asp.

Comentários devem ser enviados por e-mail para methodology.commentary@ambest.com até 31 de outubro de 2019. Ao enviar comentários para a caixa de entrada da metodologia, os autores têm a opção de solicitar anonimato, mas não confidencialidade. Todos os comentários recebidos através da caixa de entrada de metodologia que não solicitarem tratamento anônimo geralmente serão publicados na íntegra, com atribuição do autor/remetente no momento da implementação do procedimento de critérios.

