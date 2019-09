Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

A Eutelsat Americas, subsidiária da Eutelsat Communications (Euronext Paris:ETL), foi selecionada pela Orby TV como provedora de capacidade em seu satélite EUTELSAT 117 West A. O acordo entre as empresas, com duração de vários anos e utilização de vários transponders, foi anunciado na IBCShow 2019, após o recente lançamento do modelo econômico da Orby TV nos Estados Unidos.

A Orby TV está alavancando a excepcional cobertura de banda Ku do EUTELSAT 117 West A nos Estados Unidos para distribuir seu serviço de televisão via satélite estruturado com a flexibilidade do modelo pré-pago, além da oferta de inúmeras redes populares, canais locais gratuitos, sem compromisso com verificações de crédito ou contratos.

A Orby TV oferece dois pacotes básicos de $40 (Essentials) ou $50 (Extras) por mês para até quatro pontos, com opcional de pacotes com rede de programação premium e serviço DVR disponível. Todos os fees e taxas estão incluídos nos preços mensais. Canais locais e uso ilimitado do guia de programa interativo Orby TV são oferecidos sem nenhum custo adicional, mesmo que o assinante decida desativar o pagamento mensal do serviço.

O equipamento necessário para a instalação do Orby TV está disponível para compra na US Best Buy e em algumas unidades de varejo local da Target U.S., além de distribuidores independentes ou online com frete grátis em www.OrbyTV.com.

Michael Thornton, CEO da Orby TV, diz: "Estamos muito felizes com este acordo com a Eutelsat para nos ajudar a entregar de forma confiável e com alta qualidade a melhor experiência de TV paga na categoria, sem nenhum requisito de internet streaming. Com OrbyTV os preços começam em apenas $40 por mês e têm a flexibilidade do modelo pré-pago para ativação ou interrupção do serviço, além de programação local grátis e o uso do guia interativo. O Orby TV está preenchendo uma lacuna no mercado americano".

Para Mike Antonovich, CEO da Eutelsat Americas, "nós estamos muito satisfeitos que o Orby TV escolheu o EUTELSAT 117 West A para o primeiro DTH em língua inglesa a ser lançado no mercado americano, em mais de 20 anos. Esse acordo inovador demonstra o importante papel que o satélite continua a ter na distribuição de TV, mesmo em mercados maduros. Esperamos ajudar o Orby TV e seu modelo inovador a continuar crescendo".

Sobre a Orby TVLançado em 2019, o Orby TV oferece serviço pré-pago de TV via satélite nos Estados Unidos. As ofertas de pacotes e serviços Orby TV são desenhados para proporcionar uma alternativa viável às ofertas tradicionais dos provedores via cabo e satélite, com serviço de qualidade e confiável, por apenas $40 por mês, incluindo todas as taxas adicionais. Com canais locais sempre gratuitos e sem contratos. Para mais informações, visite www.OrbyTV.com.

Sobre a Eutelsat CommunicationsEstabelecida em 1977, a Eutelsat Communications é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. Com uma frota global de satélites associada à sua infraestrutura terrestre, a Eutelsat possibilita que clientes governamentais e dos mercados de vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização. Mais de 7.000 canais de televisão operados pelos maiores grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat para um bilhão de telespectadores equipados para recepção de DTH ou conectados a redes terrestres. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicações ao redor do mundo, a Eutelsat conta com uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 46 países dedicados a entregar a mais alta qualidade de serviço. Para mais informações sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com

