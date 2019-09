Comunicado do Business Wire :AerSale

A Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration, FAA) dos Estados Unidos fez uma alteração no Certificado Suplementar de Tipo (Supplemental Type Certificate, STC) n.º ST04009NY para a instalação do sistema AerTrak® da AerSale® em aeronaves Boeing da série 737 Classic, para conformidade com a regra de operações de vigilância dependente automática por radiodifusão (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast, ADS-B), parte essencial do sistema de transporte aéreo de nova geração (NextGen) da agência. A partir de 1.º de janeiro de 2020, a FAA ordena que as aeronaves que operam no espaço aéreo definido na norma 14 CFR § 91.225 estejam equipadas com o sistema ADS-B Out, que atende aos requisitos mínimos de desempenho definidos na norma 14 CFR § 91.227. Em 2018, a FAA aprovou o AerTrak para aeronaves Boeing 737 NG (ST04009NY) e Boeing 757-200 (ST04011NY).

O ADS-B proporciona maior exatidão de navegação através da utilização de rastreamento específico através de sinais de posicionamento global por satélite (global positioning satellite, GPS). Reduzindo riscos e aprimorando a segurança, a tecnologia aumenta a cobertura de navegação, especialmente em áreas remotas além do alcance de radar. Além disso, o ADS-B permite planos de voo mais diretos e, assim, economiza tempo, custos e reduz emissões.

"A AerSale sempre busca, de modo proativo, soluções de engenharia avançadas (Engineered Solutions?) para atender às necessidades dos clientes, geralmente antes dessas necessidades serem reconhecidas", declarou Nicolas Finazzo, presidente executivo da AerSale. "A AerTrak é a solução de engenharia que desenvolvemos para atingir de modo rápido e econômico a conformidade com a regra de operações do ADS-B."

"Diante da aproximação do prazo final, operadores de aeronaves Boeing 737 NG, 737 Classic e 757-200 percebem no AerTrak um caminho fácil para conformidade com o ADS-B Out", afirmou Iso Nezaj, diretor técnico da AerSale. "O AerTrak é muito interessante, pois oferece economia de custo expressiva, pode ser usado com uma combinação de receptor multimodal (multi-mode receiver, MMR)/transponder de qualquer fabricante de equipamentos originais (original equipment manufacturer, OEM) e integra-se perfeitamente com a maioria dos controles de aviônica e cabine de pilotagem existentes."

Os kits do AerTrak incluem todas as peças necessárias, podem ser instalados por técnicos da AerSale em qualquer hangar do mundo e normalmente exigem apenas três dias de permanência no solo. Atualmente, o prazo de entrega dos pedidos do AerTrak é de quatro semanas e permite que as operadoras evitem possíveis atrasos por acúmulo de serviço nas instalações de montagem, escassez de componentes e preços mais altos, à medida que se aproxima o prazo para conformidade de 2020.

As soluções de engenharia da AerSale, como o AerTrak, abrangem reparos alternativos internos e mudanças projetadas para reduzir os custos de substituição de peças, além de meios acessíveis para cumprir as determinações e recomendações regulatórias. Essas soluções de engenharia diminuem o tempo de inatividade, reduzem o investimento de capital necessário para atualização das aeronaves e ampliam a vida útil dos aparelhos.

Sobre a AerSale

A AerSale, líder global em aviação que comemora seu décimo aniversário, é fornecedora no mercado de reposição de aeronaves, motores e componentes usados, além de oferecer uma ampla variedade de serviços de MRO (manutenção, reparo e revisão) e engenharia para componentes e aeronaves comerciais e governamentais. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos a proprietários de portfólios de aeronaves e motores que se encontram no final do ciclo de vida. Com sede em Coral Gables, Flórida, EUA, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Para obter mais informações, acesse nosso site em www.aersale.com

Contato: Lyndelle Nieuwkerk Telefone: (305) 764-3200 E-mail: media.relations@aersale.com

