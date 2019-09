Comunicado do Business Wire :Zoho

Hoje, a Zoho lançou a próxima geração do Zoho One, o sistema operacional para empresas projetado para administrar uma organização completa - de vendas e marketing, finanças e RH, operações e inteligência comercial e muito mais - tudo em uma plataforma tecnológica unificada. O Zoho One agora conta com um novo aplicativo de gestão de fluxo de trabalho empresarial, o Orchestly, que permite aos clientes criar, gerenciar e otimizar sem esforço seus processos comerciais por meio de uma interface intuitiva de arrastar e soltar. Nos dois anos desde o seu lançamento, o Zoho One registrou crescimento considerável e agora atende a mais de 20.000 clientes que fazem do Zoho One o sistema operacional para seus negócios. Com três novos serviços adicionados ao sistema operacional, um novo aplicativo que une todos os ângulos das operações comerciais, e várias atualizações, o Zoho One continua agregando valor incomparável.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190913005119/pt/

This is a screenshot of the application Zoho Telephony. (Graphic: Business Wire)

Aproximadamente 25% dos clientes do Zoho One usam mais de 25 aplicativos na plataforma e mais de 50% utilizam mais de 16 aplicativos; isso demonstra que as empresas estão adotando os benefícios de uma solução tudo em um. O ímpeto do Zoho One é um produto de uma grande mudança nas expectativas do cliente e rejeição da complexidade em favor de plataformas multifuncionais fáceis de usar e que oferecem um valor imenso. À medida que o Zoho One continua crescendo com e para seus clientes, a plataforma se expande, reimagina e redefine como as plataformas de tecnologia devem avançar e estabelecer o tom para todo o setor.

O Zoho One foi lançado com um conjunto de 35 aplicativos distintos. Em dois anos, evoluiu para um poderoso sistema operacional para empresas com mais de 45 aplicativos, além de vários serviços integrados, incluindo IA, inteligência de negócios, mensagens, pesquisa e muito mais. Hoje, o Zoho One é uma plataforma personalizável, extensível e integrável, tudo ao mesmo custo para os clientes.

"Supostamente, a tecnologia deve ajudar as empresas. Em vez disso, se converteu em um monstro complexo que os clientes precisam domar, de malabarismos com aplicativos de vários fornecedores até a tentativa de resolver o quebra-cabeça de integração com vários aplicativos para lidar com fornecedores que forçam os clientes a contratos caros e longos. O setor de tecnologia foi longe demais nesse caminho e isso precisa mudar", disse Raju Vegesna, evangelista-chefe do Zoho. "Com o Zoho One, queremos mudar tudo isso. É uma plataforma tecnológica para administrar toda a sua empresa com um fornecedor fácil de negociar e com o qual você pode confiar. Com o Zoho One, você não está apenas licenciando tecnologia. Você está licenciando a paz de espírito."

"Infelizmente, o setor evoluiu para aceitar uma ladainha de aplicativos e plataformas desconectados na nuvem, aumentando o custo para os negócios, desperdiçando tempo e recursos das organizações e se tornando digitalmente ineficaz", disse Mark Smith, diretor executivo e diretor de pesquisa da Ventana Research. "A plataforma unificada de aplicativos empresariais em nuvem da Zoho e Zoho One permite que as organizações se tornem digitalmente eficazes com funcionários, clientes, parceiros e fornecedores. O Zoho One simplifica a infraestrutura de computação em nuvem com orquestração sofisticada de processos empresariais através do front e back office, para comunicações e colaboração unificadas necessárias para simplificar o envolvimento e as operações digitais de qualquer empresa."

Serviços de sistema operacional novos e ousados

Comunicações

-- PhoneBridge, a plataforma de telefonia da Zoho, que integra mais de 50 fornecedores de telefonia de um lado e vários aplicativos Zoho do outro lado, agora está disponível no Zoho One.

-- A integração do PhoneBridge permite a telefonia em aplicativos Zoho, como CRM e Recruit. Permite que os clientes façam chamadas a partir de aplicativos do Zoho e fornece informações contextuais sobre as chamadas recebidas. A ativação da plataforma PhoneBridge fornecerá aos usuários o contexto para todas as chamadas recebidas do Zoho CRM, Zoho Recruit, Zoho Mail e mais de 20 outros aplicativos.

Logon único

-- O novo serviço de logon único do Zoho One permite que os clientes integrem quaisquer aplicativos de terceiros à sua conta Zoho. O logon único do Zoho agora suporta cerca de 50 aplicativos de terceiros e está crescendo dia a dia.

-- O logon único não apenas torna mais conveniente a gestão de aplicativos Zoho e de terceiros, mas como o logon único (SSO, Single Sign-on) do Zoho trabalha com sistemas de terceiros como o Active Directory, também o torna escalável para empresas de médio e grande porte.

-- Os administradores do Zoho One agora podem aplicar a autenticação do YubiKey como um fator adicional para aumentar a segurança, além das autenticações multifatoriais existentes já suportadas.

Gestão e provisionamento aplicativos

-- O Zoho One atualmente permite o provisionamento para todos os mais de 45 aplicativos Zoho. Isso está atualmente sendo estendido aos aplicativos personalizados criados pelo Zoho Creator, bem como aos aplicativos externos disponíveis no Zoho Marketplace.

-- Os aplicativos Zoho, de terceiros, personalizados e SSO podem ser provisionados individualmente para usuários ou como grupos provisionados condicionalmente com critérios personalizados.

-- O novo Painel de Administração do Zoho One, com painéis e relatórios, possibilita que os administradores monitorem a atividade do usuário e o uso do aplicativo, permitindo que eles encontrem e gerenciem recursos pouco utilizados. Os administradores também recebem relatórios abrangentes sobre gestão de usuários, atividade de logon, uso de aplicativos e segurança da conta.

Gestão de fluxo de trabalho empresarial

Orchestly

-- Com uma interface intuitiva de arrastar e soltar, o Orchestly permite que gerentes sem habilidades de codificação definam processos com pouco esforço.

-- Ao utilizar o Orchestly, gerentes e administradores podem automatizar e executar seus fluxos de trabalho regulares, incluindo fluxos de trabalho interdepartamentais, como aprovações de compra, publicação de conteúdo, gestão de ativos e integração.

-- No caso de integração de um novo funcionário, o recrutamento, a entrevista, a submissão da oferta e a integração são realizados em todo o departamento de recrutamento, departamento de RH, departamento jurídico e qualquer equipe em que o candidato ingresse. Como muitos departamentos e aplicativos estão envolvidos nesse processo, o Orchestly pode atravessar essas várias equipes e aplicativos para criar fluxos de trabalho detalhados e automatizar processos complexos.

Inovações em produtos e serviços

Zoho Sign

-- O Zoho Sign melhorado fornece agora um nível adicional de verificação para os clientes ao adotar o registro de data e hora baseado em blockchain através do Ethereum, a plataforma de código aberto aceita a nível global.

-- Cada vez que um documento for assinado com o Zoho Sign, uma transação Ethereum ocorrerá em segundo plano, na qual o hash do documento assinado será adicionado às notas da transação.

Todos os níveis de suporte

-- O Zoho One oferece serviço gratuito de Concierge, onde clientes potenciais podem consultar a equipe do Zoho para entender melhor como o Zoho One pode ajudar seus negócios.

-- Além disso, a Zoho está lançando o Jumpstart para Zoho One, ajudando os clientes na implantação inicial. Todos os clientes do Zoho One recebem suporte imediato, mas agora os clientes corporativos podem solicitar suporte premium.

"Em poucas palavras, Zoho One é o sistema operacional para todas as necessidades que a nossa empresa tem em geral. Nossa rede de serviços de atendimento, terceirização de processos de negócios e centros de contato exige que trabalhemos remotamente para ver nossos negócios diários operando com capacidade máxima. O Zoho One foi construído para facilitar essa necessidade. Usamos a plataforma para tudo, do Analytics ao CRM e ao Desk, e continua nos impressionando com novas adições, mantendo o mesmo preço. Quando começamos a usar o Zoho One, a suíte tornou-se instantaneamente uma forma integral de como gerir o relacionamento com os clientes e a produtividade dos funcionários", disse Marc Fishman, diretor de marketing da ONE, Inc. "Com as atualizações mais recentes do Zoho One, planejamos continuar ampliando a presença da empresa enquanto gerimos um negócio inteligente, perceptivo e centrado no cliente. Estamos especialmente entusiasmados com o Orchestly e o PhoneBridge, os dois aplicativos irão avançar particularmente nossos complexos fluxos de trabalho, permitindo uma colaboração entre departamentos mais integrada e no contexto. O Zoho One é um agente revolucionário completo e total para praticamente qualquer empresa... especialmente para a nossa."

O Zoho One é o sistema operacional para empresas. Significa mais para um cliente do que apenas ser um conjunto de mais de 45 aplicativos. O Zoho One é uma plataforma, construída em uma tecnologia abrangente, sobre a qual uma empresa inteira pode ser administrada. O Zoho One divide os silos departamentais e ajuda a tomar decisões mais inteligentes. Pode ser personalizado com poderosas opções de serviço e cresce para atender às necessidades e objetivos de cada empresa, levando a um menor tempo de retorno do valor e ao sucesso geral.

Preço

O preço do Zoho One é de US$ 30 por funcionário ou US$ 75 por usuários. Em um mundo no qual os fornecedores são clientes de pouca importância, todos os novos recursos, serviços e produtos mencionados neste comunicado de imprensa são incluídos no Zoho One gratuitamente.

Sobre a Zoho

Zoho é um sistema operacional para empresas - uma plataforma online única capaz de administrar toda uma empresa. Com mais de 45 aplicativos em quase todas as principais categorias de negócios, inclusive vendas, marketing, suporte ao cliente, contabilidade e operações administrativas, e uma variedade de ferramentas de produtividade e colaboração, a Zoho é uma das empresas de software mais prolíficas do mundo.

A Zoho respeita a privacidade dos usuários e não tem um modelo de receita publicitária em qualquer parte da sua empresa, incluindo seus produtos gratuitos. Mais de 45 milhões de usuários em todo o mundo, em centenas de milhares de empresas, contam com a Zoho todos os dias para administrar seus negócios, inclusive a própria Zoho. A Zoho Corporation é uma empresa privada e lucrativa com mais de 7.000 funcionários. A Zoho tem sede em Austin, Texas, com sede internacional em Chennai, Índia. Os escritórios adicionais estão Pleasanton, Califórnia (EUA); Renigunta, Índia; Tenkasi, Índia; Yokohama, Japão; Pequim, China; Singapura; Queretaro, México; Byron Bay, Austrália; Utrecht, Holanda; e Dubai, Emirados Árabes Unidos. Para outras informações, acesse www.zoho.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190913005119/pt/

Sandra Lo Zoho Corporate PR +1 (925) 924-9500 slo@zohocorp.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.