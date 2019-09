Trump acredita que Biden será o candidato democrata em 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliou nesta quinta-feira que o ex-vice-presidente Joe Biden será o candidato democrata nas próximas eleições presidenciais, em 2020, se "não cometer qualquer erro grave".

"Acredito que Biden chegará lá se não cometer qualquer erro grave", disse Trump a jornalistas em Washington, antes de partir para Baltimore.

O presidente fez tal declaração duas horas antes do início do debate entre 10 candidatos à indicação do Partido Democrata, à qual Biden aparece como franco favorito, seguido pelo senador independente Bernie Sanders e a senadora progressista Elizabeth Warren.

Os últimos meses da campanha foram marcados por comentários polêmicos de Biden, que despertaram dúvidas sobre sua condição física e mental.

"Será um destes três", declarou Trump, que verá o debate após discursar em Baltimore.

Estes candidatos "lideram (...) mas em política nunca se sabe. São muito diferentes", destacou Trump.