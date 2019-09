Wall Street fecha em alta, animada pelo BCE

Wall Street fechou em alta após o Banco Central Europeu (BCE) anunciar novos estímulos econômico e o mercado alertar para melhorias nas deterioradas relações comerciais sino-americanas.

O índice industrial Dow Jones subiu pela sétima sessão consecutiva, somando 0,17%, a 27.182,45 pontos. O tecnológico Nasdaq teve alta de 0,30%, a 8.194,87 pontos e o S&P; 500 avançou 0,29%, a 3.009,57.

O mercado ficou satisfeitos com os esforços do BCE para estimular a economia europeia e, segundo analistas, isso eleva as expectativas de que o Fed siga esse rumo.