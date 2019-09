Equador emitirá permissão de trânsito para venezuelanos com visto para outro país

O Equador emitirá uma permissão de trânsito para migrantes venezuelanos que tenham visto para entrar em outros países, informou nesta quinta-feira (12) o chanceler José Valencia.

A decisão foi tomada "para facilitar o acesso" dos venezuelanos com "vistos válidos" aos países "que exigem visto e que se encontram no sul do Equador", apontou Valencia em uma breve declaração à imprensa.

O ministro, que evitou falar em corredor humanitário, não especificou a partir de quando a permissão será implementada nem quantos dias terá de vigência. Insistiu que essa "não é uma permissão para permanecer no Equador", que desde 26 de agosto exige visto dos venezuelanos.

Desde que esse requisito entrou em vigor, passaram a entrar no Equador entre "40 e 60 pessoas por dia, uma redução em relação aos 6.000 migrantes diários que costumavam chegar ao nosso país", disse Valencia.