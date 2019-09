Comunicado do Business Wire :Sagemcom

SAGEMCOM E SFR ANUNCIAM O LANÇAMENTO DO DECODIFICADOR DE TV BOX 8 DA SFR, CO-DESENVOLVIDO POR SUAS EQUIPES, UM NOVO DECODIFICADOR EXTREMAMENTE PODEROSO QUE FORNECE IMAGEM E SOM DE ALTA QUALIDADE, E QUE ASSOCIA UM ASSISTENTE DE VOZ AO CONTROLE DO VÍDEO E ÁUDIO, EXPERIÊNCIA DE ENTRETENIMENTO COM VOZ E ALTO-FALANTES INTEGRADOS.

Este dispositivo inovador pertence à linha de produtos Video Soundbox? desenvolvido pela Sagemcom para atender à crescente demanda de clientes por decodificadores da próxima geração, agregando entretenimento imersivo com comandos de voz e serviços de assistente inteligente.

No que se refere a vídeo, o produto está pronto para 4K HDR e Dolby Vision, fornecendo uma imagem detalhada e de alto contraste com cores vivas. Quanto ao som, a compatibilidade com Dolby Atmos permite um som de "cinema" em casa.

O assistente de voz integrado permite controlar o decodificador com a voz. Sem qualquer controle remoto, por meio de uma interface de usuário desenvolvida pela Wiztivi, trocar de canal, fazer uma pausa em um programa para reproduzi-lo mais tarde, buscar um conteúdo para reprodução é realizado instantaneamente. No próximo outono, o produto também integrará o Amazon Alexa®.

"Nosso SFR Box 8 irá estabelecer um novo padrão para entretenimento de clientes e experiências conectadas às suas residências", disse Grégory Rabuel, presidente executivo para Público em Geral e Empresas na SFR. "Mediante nossa parceria combinada em tecnologias domésticas conectadas, este novo produto reunirá voz e mídia para uma experiência de usuário sem precedentes."

Olivier Taravel, vice-diretor executivo da Sagemcom, responsável pela unidade de negócios de Soluções em Áudio e Vídeo, disse: "Este Video Soundbox?, combinando a melhor imagem, som e voz ilustra a capacidade da Sagemcom de integrar tecnologias de ponta em seus produtos. Estamos orgulhosos de oferecer nossa experiência no co-desenvolvimento e fabricação de dispositivos de áudio e vídeo a nossos clientes."

Sobre a Sagemcom Sendo um grupo francês de alta tecnologia e dimensões internacionais, a Sagemcom opera nos mercados de banda larga (decodificadores, entradas de multi-gigabit), cidades inteligentes e Internet das Coisas (membro fundador da LoRa Alliance). Com uma receita de 2,1 bilhões de euros, a Sagemcom emprega 5.500 pessoas nos cinco continentes. A Sagemcom pretende permanecer líder mundial na comunicação de terminais com alto valor agregado. www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190912005571/pt/

