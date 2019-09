Trump considera suspender sanções contra o Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, não descartou nesta quarta-feira, 11, uma possível suspensão das sanções contra o Irã para viabilizar um encontro com o presidente iraniano, Hassan Rohani. Em conversa por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, Rohani disse que o diálogo com os EUA "não tem sentido" se as sanções - impostas após Trump abandonar o pacto nuclear de 2015 - não forem suspensas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.