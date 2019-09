Dezenas de operações contra colaboradores do opositor russo Navalny

A polícia russa realizou nesta quinta-feira dezenas de operações em todo o país contra colaboradores do opositor Alexei Navalny, envolvido com o movimento de protesto dos últimos meses em diversas cidades.

"É a maior operação policial na história da Rússia moderna", afirmou Navalny em uma mensagem publidade em seu blog.

Ele acredita que a operação foi motivada pelo duro revés sofrido pelos partidos governistas nas eleições de domingo para o Parlamento de Moscou: os candidatos do Kremlin perderam um terço das cadeiras.

"Por quê tanta histeria? Duas palavras: voto inteligente", completou Navalny.

"Pelo menos 29 cidades estão na lista (de operações) e mais de 80 endereços", anunciou Leonid Volkov, um dos aliados de Navalny, no Twitter.

"Isto afeta não apenas as residências dos coordenadores e seus escritórios, mas também as casas dos colaboradores e dos voluntários de Navalny", completou.

A polícia organizou operações nas cidades de Nijni Novgorod, Vladivostok, Kazan, Ekaterimburgo, Novosibirsk e São Petersburgo.

De acordo com Volkov, as operações estão relacionadas com uma investigação por "lavagem de dinheiro" contra a organização de combate à corrupção criada por Navalny. O inquérito começou em agosto, quando Moscou era cenário de grandes manifestações contra a exclusão dos candidatos de oposição das eleições locais.

Em Ekaterimburgo, nos Urais, as imagens publicadas pelos meios de comunicação locais mostram policiais encapuzados bloqueando o acesso à sede da organização do opositor.

Em Perm, ativistas afirmaram que as forças de segurança entraram pela janela no escritório da organização.

As eleições, celebradas no domingo, terminaram com um revés em Moscou dos candidatos pró-Kremlin, que perderam quase um terço das cadeiras no parlamento local.

O movimento independente Golos, especializado na observação das eleições na Rússia, também anunciou nesta quinta-feira que foi alvo de duas operações policiais.

O jornal The Bell afirmou que as ações tinham o objetivo de evitar o desenvolvimento da organização de Navalny na província russa para evitar resultados ruins como os de domingo em Moscou.