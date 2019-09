O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, denunciou nesta quinta-feira aqueles que "brincam com fogo" por rejeitar as vacinas, durante a primeira "cúpula mundial" organizada em Bruxelas junto com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Enquanto em algumas partes do mundo os seres humanos morrem devido à falta de vacinas, aqui as pessoas arriscam suas vidas e as de outros por rejeitá-las", lamentou Juncker no início da reunião.

Em um contexto de aumento de casos de doenças que podem ser erradicadas por vacinas, como o sarampo, a UE e a OMS decidiram organizar essa reunião entre políticos, sociedade civil, especialistas da área da saúde e representantes de redes sociais.

No mundo, quase três vezes mais casos de sarampo foram registrados no primeiro semestre de 2019, em comparação com todo o ano de 2018.

"Na Europa, o número de mortes relacionadas ao sarampo multiplicou por seis entre 2016 e 2018. E esses casos afetam principalmente pessoas não vacinadas", explicou Juncker.

O motivo, segundo o presidente do executivo da comunidade, "muitos europeus desconfiam das vacinas", especificamente "38% deles acreditam que causam as doenças contra as quais deveriam proteger".

"As mentiras sobre vacinas estão se espalhando em países desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares, mas também em países menos desenvolvidos, como Paquistão e República Democrática do Congo", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Para Ghebreyesus, a situação dificulta "o combate à poliomielite, ao ebola e outras doenças que poderiam ser evitadas com vacinas".

Tanto a Comissão como a OMS trabalham com plataformas digitais e redes sociais para tentar combater as campanhas de desinformação ligadas às vacinas.

Para Ghebreyesus, "os recentes anúncios do Pinterest e do Facebook que redirecionam os usuários para informações precisas e confiáveis sobre vacinas são bem-vindos. É um bom começo, mas é preciso fazer mais".