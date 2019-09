Dezenas de operações contra colaboradores do opositor russo Navalny

A polícia russa realizou nesta quinta-feira dezenas de operações em todo o país contra colaboradores do opositor Alexei Navalny, envolvido com o movimento de protesto dos últimos meses em diversas cidades.

"Pelo menos 29 cidades estão na lista (de operações) e mais de 80 endereços", afirmou Leonid Volkov, um dos aliados de Navalny, no Twitter.

"Isto afeta não apenas as residências dos coordenadores e seus escritórios, mas também as casas dos colaboradores e dos voluntários de Navalny", completou.

A polícia organizou operações nas cidades de Nijni Novgorod, Vladivostok, Kazan, Ekaterinburgo, Novosibirsk e São Petersburgo.

De acordo com Volkov, as operações estão relacionadas com uma investigação por "lavagem de dinheiro" contra a organização de combate à corrupção criada por Navalny. O inquérito começou em agosto, quando Moscou era cenário de grandes manifestações contra a exclusão dos candidatos de oposição das eleições locais.

As eleições, celebradas no domingo, terminaram com um revés em Moscou dos candidatos pró-Kremlin, que perderam quase um terço das cadeiras no parlamento local.