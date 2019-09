Comunicado do Business Wire :AdaptiveMobile Security

Após uma extensa pesquisa, a AdaptiveMobile Security, líder mundial em segurança de telecomunicações cibernéticas, anunciou hoje que descobriu uma nova vulnerabilidade anteriormente não detectada. Essa vulnerabilidade está sendo explorada no momento e está sendo usada para vigilância direcionada de usuários de telefones celulares. A vulnerabilidade e seus ataques associados foram nomeados "Simjacker", pois envolve o sequestro de cartões SIM e ameaça aos usuários de celulares do mundo inteiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190912005061/pt/

Simjacker location tracking attack on vulnerable phones (Graphic: Business Wire)

O Simjacker extrai as informações de localização dos usuários de celulares de operadoras vulneráveis, recuperadas a partir de mensagens SMS maliciosas. As informações de localização de milhares de dispositivos foram obtidas ao longo do tempo sem o conhecimento ou consentimento dos usuários de telefones celulares. Com base em informações anteriores, é provável que esses ataques tenham se originado de uma empresa de vigilância que trabalha com governos para rastrear e monitorar indivíduos - ignorando a proteção de sinalização existente.

Cathal Mc Daid, diretor de Tecnologia da AdaptiveMobile Security, explicou: "O Simjacker representa um claro perigo para as operadoras e assinantes móveis. Este é potencialmente o ataque mais sofisticado já visto nas principais redes móveis. É um grande alerta que mostra que agentes hostis estão investindo forte em maneiras cada vez mais complexas e criativas de prejudicar a segurança da rede. Isso compromete a segurança e a confiança dos clientes, operadoras de telefonia móvel e afeta a segurança nacional de países inteiros".

Enquanto o ataque primário detectado envolvia a recuperação de localizações de telefonia móvel, o Simjacker foi explorado mais além para realizar muitos outros tipos de ataques contra indivíduos e operadoras móveis, como fraudes, ligações fraudulentas, vazamento de informações, denegação de serviço e espionagem. Os analistas do AdaptiveMobile Security Threat Intelligence observaram que os hackers variam seus ataques, testando muitas dessas outras explorações.

Em teoria, todas as marcas e modelos de celular estão abertos a ataques, pois a vulnerabilidade está vinculada a uma tecnologia incorporada nos cartões SIM. A pesquisa da AdaptiveMobile Security indica que a vulnerabilidade do Simjacker poderia se estender a mais de 1 bilhão de usuários de telefones móveis em todo o mundo, afetando potencialmente países da América do Norte e do Sul, África Ocidental, Europa, Oriente Médio e qualquer região do mundo em que esta tecnologia de cartão SIM esteja em uso.

Mc Daid acrescentou: "O Simjacker funcionou tão bem e foi explorado com sucesso por anos porque tirou vantagem de uma combinação de interfaces complexas e tecnologias obscuras, mostrando que as operadoras móveis não podem confiar nas defesas padrão estabelecidas. Agora que essa vulnerabilidade foi revelada, a expectativa é de que os autores da exploração e outros agentes maliciosos tentem desenvolver esses ataques em outras áreas".

A AdaptiveMobile Security vem trabalhando em estreita colaboração com seus clientes e com o setor em geral, incluindo operadoras de telefonia móvel e fabricantes de cartão SIM, para proteger os assinantes de telefone celular. A AdaptiveMobile Security está comprometida em utilizar sua inteligência global contra ameaças para criar defesas contra esses novos ataques sofisticados que estão contornando as medidas de segurança atuais.

Mais detalhes sobre o Simjacker estão disponíveis em www.simjacker.com e Cathal Mc Daid, diretor de Tecnologia da AdaptiveMobile Security, apresentará o Simjacker na Virus Bulletin Conference, em Londres, no dia 3 de outubro de 2019.

---Fim---

Sobre

A AdaptiveMobile Security é líder mundial em segurança de telecomunicações cibernéticas, protegendo mais de 2,1 bilhões de assinantes no mundo todo. Os maiores prestadores de serviços do mundo confiam na combinação de informações globais fornecidas por nossas equipes de especialistas em segurança, nossa Unidade de Inteligência de Ameaças líder mundial e nossa Plataforma de Proteção de Rede patenteada para telecomunicações a fim de proteger sua infraestrutura crítica de comunicações.

A empresa está sediada em Dublin (Irlanda), com escritórios na América do Norte, Europa, África do Sul, Oriente Médio e Ásia-Pacífico.

www.adaptivemobile.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190912005061/pt/

Imprensa Máirín O'Sullivan Gerente de Comunicações +353 87 359 2729 mairin.osullivan@adaptivemobile.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.