Petróleo fecha em baixa

O petróleo fechou em baixa nesta quarta-feira, afetado pela possibilidade de o presidente de Estados Unidos Donald Trump defender uma atenuação das sanções impostas ao Irã.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 2,5%, a 60,81 dólares no mercado de Londres, e o de WTI em Nova York recuou 2,9%, a 55,75 dólares.

O petróleo estava estabilizado nos mercados até a agência de notícias Bloomberg informar que Trump considera reduzir as sanções sobre o Irã. Essa teria sido a razão para a demissão de seu conselheiro de segurança nacional John Bolton.

"Os investidores do mercado petroleiro reagiram como era de se esperar. Bolton deixou o cargo por não aceitar um possível alívio das sanções americanas ao Irã", disse Phil Flynn, do Price Futures Group.