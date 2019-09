Não espero que cortes maiores na produção de petróleo sejam tratados, diz Iraque

O ministro do Petróleo do Iraque, Thamir Ghadhban, afirmou nesta quarta-feira que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados não devem considerar cortes maiores na produção. Além disso, a autoridade comentou que um eventual alívio a sanções contra o Irã não causaria um choque no mercado da commodity.



"É um ponto a ser pensar, mas não acho que isso estará sobre a mesa amanhã", disse Ghadhban a repórteres em Abu Dabi. O Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial da Opep deve se reunir na manhã desta quinta-feira na cidade.



Os delegados do grupo disseram ao Wall Street Journal que o comitê não deve discutir propostas de cortes maiores na oferta, apesar da perspectiva fraca para a demanda em 2020. O grupo deve esperar até que toda a coalizão de 24 países se reúna, em 5 e 6 de dezembro em Viena, para discutir essas questões, segundo Ghadhban. "Nós temos espaço para ver o que acontecerá entre agora e o início de dezembro, comentou o ministro. Além disso, ele afirmou que o foco das nações envolvidas é atingir 100% de cumprimento dos cortes na oferta da Opep. Fonte: Dow Jones Newswires.