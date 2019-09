Trump não descarta suspender sanções ao Irã para se reunir com Rohani

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou nesta quarta-feira (11) uma eventual suspensão das sanções contra o Irã para abrir a via para um encontro com seu contraparte iraniano, Hassan Rohani.

Consultado no Salão Oval sobre a possibilidade de suspender as sanções que sufocam a economia iraniana com o fim de abrir a porta para um possível encontro com Rohani, Trump limitou-se a responder: "Vamos ver".

"Acho que o Irã tem um potencial enorme (...) Esperamos poder chegar a um acordo", acrescentou, voltando a insistir na ideia de que Teerã "quer alcançar um acordo".

Trump também fez advertências a Teerã.

"Não podemos permitir que o Irã tenha armas nucleares ... O enriquecimento de urânio será muito perigoso para eles", afirmou.

Enquanto isso, Teerã voltou a rejeitar mais uma vez a ideia de uma cúpula entre os dois presidentes sem a suspensão prévia das sanções.

"Enquanto o governo dos Estados Unidos mantiver seu terrorismo econômico e as sanções cruéis sobre o povo iraniano, não há espaço para negociações", afirmou Majid Takht-Ravanchi, representante do Irã na ONU.

A atitude de Trump parece marcar um ponto de inflexão na posição linha-dura mantida por vários membros de sua equipe.

"Não podemos ser mais claros sobre o fato de que estamos decididos a implementar esta campanha de pressão máxima e que não temos a intenção de outorgar exceções ou anulações", havia dito no começo de setembro o enviado dos Estados Unidos ao Irã, Brian Hook.

"Os Estados Unidos estão intensificando sua campanha de máxima pressão", acrescentou na ocasião.