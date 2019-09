Menino sueco provoca pânico com granada em jardim de infância

Um menino semeou pânico no jardim de infância quando apareceu com uma granada que havia encontrado em um campo de tiro militar no sul da Suécia, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira.

O incidente ocorreu em um jardim de infância de Kristianstad.

Um dos professores notou a tempo que o menino tinha uma granada na mão e conseguiu recuperar o dispositivo.

A polícia, que rapidamente chegou ao local, descobriu que a granada havia sido encontrada em um campo de tiro militar em Rinkaby, a uma dúzia de quilômetros de Kristianstad.

"Não sabemos qual seria a extensão dos danos" em caso de explosão, disse um porta-voz da polícia à AFP, que não deu mais detalhes sobre o tipo de granada desativada por especialistas.