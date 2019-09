Menino provoca pânico com granada em jardim de infância na Suécia

Kristiandad é uma cidade de 35 mil habitantes (foto: Wikipedia)

Umsemeouno jardim de infância quando apareceu com umaque havia encontrado em um campo de tiro militar no sul da, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira.

ocorreu em umde Kristianstad.

Um dos professores notou a tempo que o menino tinha uma granada na mão e conseguiu recuperar o dispositivo.

A polícia, que rapidamente chegou ao local, descobriu que a granada havia sido encontrada em um campo de tiro militar em Rinkaby, a uma dúzia de quilômetros de Kristianstad.

"Não sabemos qual seria a extensão dos danos" em caso de explosão, disse um porta-voz da polícia à AFP, que não deu mais detalhes sobre o tipo de granada desativada por especialistas.